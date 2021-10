Razkrivamo ozadje šokantnega posnetka, ki je razburil Slovenijo (FOTO)

Poročali smo že o nočnem dogodku, ki je pretresel slovensko javnost. Voznik (ime hranimo v uredništvu) je posnel, kako pred njim teče medved, nato pa je pohodil plin in trčil v nesrečno žival. Po telefonu smo govorili z avtorjem posnetka, ki je pojasnil svojo plat zgodbe. Pravi, da tega ni storil nalašč, kljub temu da posnetek priča drugače.

Voznik pravi, da se je dogodek zgodil okoli 4. ure zjutraj. »Nikomur nisem hotel škodovati. Vzel sem telefon in hotel posneti žival, ki je nato zavila v desno in sem trčil vanjo,« pojasnjuje in trdi, da medveda ni zbil namerno. »Jaz imam avto za 20 tisoč evrov. Zakaj bi ga želel namenoma razbiti? Ne z avtom ne z medvedom ni nič narobe. Ljudje so zadevo napihnili in govorijo vse živo.«

Avtor posnetka še trdi, da je o dogodku sam obvestil policijo ter obiskal policijsko postajo Kočevje. »Pokazal sem jim posnetek in povedal, da se tam nahaja medved.«

Vozil je za medvedom, nato pa trčil vanj. FOTO: Instagram

Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da jih je voznik sam obvestil o dogodku. »Policisti so bili seznanjeni o dogodku, ki naj bi se zgodil danes ponoči na območju Kočevja. Policisti zoper znano osebo nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. O dogodku so bili obveščeni tudi drugi pristojni organi,« pojasnjujejo.