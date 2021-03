Obtožen je enega najgrozljivejših zločinov v zadnjih letih na Slovenskem, 47-letni Martin Zaviršek iz Male Račne pri Grosupljem pa krivde ne priznava in zavrača očitke, ki mu jih je včeraj tudi javno predstavila tožilka Špela Brezigar. Trdi, da ji je verjel, da ima le prijatelja. Foto: Marko Feist»Drugega je umoril na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja s tem, da je 12. avgusta 2020, okoli 20.50, na dvorišču pred stanovanjsko hišo v Mali Račni svojo ženo Natašo polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal. To je storil zato, ker ga je nameravala zapustiti in je imela drugega intimn...