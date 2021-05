Razkrivamo grozljive poškodbe otroka, ki so ga pokopala 100-kilogramska vrata

Veliko sreče v nesreči je imel v nedeljo popoldne sedemletni deček iz Maribora. V bližini križišča dveh znanih ulic, Vetrinjske ulice in ulice Ob jarku, natančneje na zanemarjenem dvorišču salzburškega dvorca, so namreč nanj padla velika kovinska vrata. Kot so včeraj sporočili z mariborske policijske uprave, se je ograja podrla zato, ker je popustil kovinski nosilec dovoznih nihajnih vrat velikosti 1,7 x 2,2 metra. Okoli 100 kilogramov težka vrata so z vso silo padla na nesrečnega otroka in ga pokopala pod seboj. »Otroka so po nesreči z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Zdr...