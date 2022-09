Razkrito ime obdolženca za posilstvo v Ljubljani

V Ljubljani naj bi bila septembra lani posiljena 17-letnica. V sodni preiskavi se je, tako poroča Reporter, znašel Mustafa Alnajjar, palestinski azilant, ki ima tukaj prijavljeno stalno prebivališče in dela kot kot dostavljavec hrane. Ona trdi, da jo je posilil, on pa zanika, da bi do spolnega odnosa sploh prišlo in da gre za lažno obtožbo, kar da se bo pokazalo na sodišču.