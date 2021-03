Razkrite podrobnosti: avto dvignilo v zrak ... (FOTO)

V torek nekaj po 10. uri se je na dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila.Policija je ugotovila, da voznik ni vozil po sredini prometnega pasu in je zato zapeljal desno ter z vozišča na travnato površino, tam pa nato na začetek varnostne ograje. Vozilo je nato dvignilo v zrak, nato pa je pristalo v jarku ob vozišču, kjer je še nekaj metrov drselo.Voznik je po nesreči ostal ukleščen v vozilu. Rešili so ga gasilci, ki so ga predali reševalcem, ti pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.Po do zdaj znanih podatkih se je lažje poškodoval.Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in bodo po vseh znanih okoliščinah ustrezno ukrepali, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.