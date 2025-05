Razkrinkani Moldavci, ki naj bi vlamljali v slovenske bankomate

Zna biti, da je nedavno aretirana moldavska kriminalna tolpa v Sloveniji vlomila, poskušala vlomiti ali načrtovala vlome v več bančnih avtomatov. Toda tožilci so vezani na neizpodbitne dokaze, te pa so policisti lahko zbrali le za dve kaznivi dejanji velike tatvine. 290 TISOČAKOVso ukradli v Markovcih. Sedemindvajsetletni Dumitru Bordei, 24-letni Valeriu Florea in 31-letni Constantin Pupusoi so zdaj obtoženi za februarski poskus vloma v bankomat v Malečniku na Štajerskem, Bordei pa še, da je decembra skupaj z neznanimi pajdaši iz primorskega bankomata v Podgradu pri Ilirski Bistrici ukradel ...