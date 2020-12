Razkrinkali preprodajalce v Mariboru, v pridržanju 11 ljudi

Iz PU Maribor so sporočili, da so kriminalisti razkrinkali kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo drog. Že v začetku leta 2019 so dva moška iz Maribora osumili kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.



»Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, na podlagi odredb Okrožnega državnega tožilstva in Okrožnega sodišča v Mariboru, so ugotovili, da sta ta dva osumljenca na območju Maribora organizirala mrežo preprodajalcev prepovedanih drog, ki so pri tako imenovani ulični prodaji, večjemu številu kupcev iz območja Maribora in okolice prodajali prepovedano drogo kokain, konopljo in ekstazi (MDMA),« so zapisali v sporočilu za javnost.



V tej hudodelski združbi so bile vloge natančno razdeljene, in sicer sta vodji te združbe v Mariboru od dobavitelja iz okolice Maribora in dveh dobaviteljev iz Ljubljane nabavljala večje količine droge, ki sta jo v nadaljnjo prodajo posredovala drugim ljudem, ti pa so jo po njunih navodilih v manjših količinah preprodajali.



V času kriminalistične preiskave od začetka leta 2019 so policisti zasegli 1,4 kilograma kokaina in 120 gramov konoplje (protipravna premoženjsko korist najmanj 67.650 evrov). Mariborski kriminalisti so skupaj s kolegi iz Ljubljane te dni izvedli zaključno akcijo, v kateri so 11 osumljencem odvzeli prostost in jim odredili pridržanje. Opravili so devet hišnih preiskav, v njih pa zasegli 330 gramov kokaina, 140 gramov konoplje, 17.000 evrov gotovine, hladno orožje in različne pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.



Zoper 13 osumljencev bo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let.