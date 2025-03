Razkrinkali organizirano združbo dilerjev. Vse to so pri njih našli policisti

Kriminalisti PU Murska Sobota so od marca lani preiskovali več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v organizirani združbi. Opravili so šest hišnih preiskav in šestim osumljencem odvzeli prostost. Štiri osumljence so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je trem odredil pripor.

Šest osumljencev, starih so od 27 do 38 let

Med preiskavo so ugotovili, da je organizirana združba kontinuirano izvrševala kazniva dejanja s področja trgovanja s prepovedanimi drogami. Teh je bilo v tem obdobju storjenih več kot 20. Prodaja je potekala preko enega od osumljencev, ki je imel vlogo organizatorja. Skupaj pa je osumljenih šest oseb, ki so delovali na območju policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je predpisana kazen zapora od enega do 10 let, za dejanja, storjena v hudodelski združbi pa od pet do 15 let.

Kriminalisti so na podlagi pisne odredbe okrožnega sodišča v Murski Soboti 19. marca letos opravili šest hišnih preiskav, na območju Upravne enote (UE) Ljutomer dve in UE Ljubljana štiri, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Šestim osumljenim, starim od 27 do 38 let, so odvzeli prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Štirje osumljenci so bili s kazensko ovadbo privedeni pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zoper tri odredil pripor.

V času preiskovanja, vključno s hišnimi preiskavami, so zasegli več kot 150 gramov heroina, več kot kilogram marihuane in nekaj kokaina, dve tehtnici, nekaj nabojev, nož in večje število elektronskih naprav. V kriminalistično preiskavo, skupaj z opravljanjem hišnih preiskav, je bilo vključenih več kot 60 policistov in kriminalistov.