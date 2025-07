Razgrajal v Senovem: kričal ter proti stanovalki sprožil gasilni aparat

Policiste PP Krško so v petek okoli 19. ure poklicali na pomoč iz zasebnega prostora na Senovem. Takoj so se odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je 28-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola kričal na stanovalce in ji žalil, ter proti eni izmed stanovalk sprožil gasilni aparat.

Policisti uporabili prisilna sredstva

Zoper kršitelja, ki je nadaljeval z neprimernim vedenjem in ni upošteval opozoril in ukazov, so uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.