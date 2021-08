Razgrajal v gostilni, policija ga je vklenila

PU Novo mesto poroča, da so včeraj petkrat posredovali zaradi prijav kršitve javnega reda in miru. V štirih primerih je za zagotovitev miru zadostovalo opozorilo, črnomeljski in novomeški policisti pa so kršitelju napisali plačilni nalog.



Novomeški policisti so dopoldne posredovali v gostinskem lokalu zaradi 35-letnega gosta, ki se je očitno pijan nedostojno vedel do osebja in gostov. Niti prisotnost policistov ga ni pomirila, tako da so ga policisti vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo – za povrh je dobil še tri plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda, neupoštevanja ukaza in nedostojnega vedenja.

