Razgrajal v gostilni, odpeljala ga je policija

Izolski policisti so sinoči okoli 20. ure posredovali v enem od gostinskih lokalov, kjer je javni red in mir kršil opit 44-letni moški, državljan Slovenije. Ker se moški ni umiril niti po prihodu policistov, so ti uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog, zoper natakarja in odgovorno osebo gostinskega obrata pa sledi še hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o omejevanju porabe alkohola.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: