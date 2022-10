Razgrajal na mariborski železniški postaji, policisti so ga pridržali

Policisti PP Maribor I so ponoči obravnavali 37-letnika, ki je na območju mariborske železniške postaje pod vplivom alkohola kršil javni red in mir. Zoper njega so odredili do 12-urno policijsko pridržanje do streznitve. Pri tem so morali uporabiti telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje, saj se je moški upiral in se ni hotel pomiriti.

Moški si je prislužil tudi plačilni nalog zaradi kršitve čl. 7/1 (104,32 €) in 22/1 (333,83 €) zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).