Razgrajača Mihdeta Zelenkića ustavil šele strel

Že drugič je pred celjsko kazensko sodnico Marjano Topolovec Dolinšek stopil 22-letni Mihdet Zelenkić, državljan Bosne in Hercegovine, ki je novembra lani, na martinovo, sredi Velenja razgrajal in grozil policistom, eno policistko pa z udarcem zbil na tla in jo lažje poškodoval. Uničil je tudi prenosno radijsko postajo, ko je policistom padla na tla, in jim s tem povzročil dodatno škodo. Zelenkića so na celjsko sodišče pravosodni policisti pripeljali iz Enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor, kjer je vse od lani, ko so ga odpustili iz celjske bolnišnice.Tožilstvo je za obdolženega predla...