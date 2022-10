Razgrajača končala v pridržanju

Tukajšnje policiste so pretekli teden poklicali na pomoč zaradi moškega, ki je grozil bivši partnerici in vozil pod vplivom alkohola, ob tem pa je trčil tudi v parkirano vozilo. »Policisti so ga izsledili v vasi pri Kopru. Odrejen preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled je odklonil. Nadaljeval je grožnje in se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje,« sporočajo s PU Koper.

Ob 22.30 pa so jih poklicali na pomoč zaradi kršitve javnega reda in miru v stanovanju v Kopru. »Policisti so na kraju samem opozorili 39-letnega kršitelja, ki pa ni želel utišati glasbe. Poleg tega je začel mahati proti njim, zato so mu odredili pridržanje. Sledi plačilni nalog,« smo izvedeli.