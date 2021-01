Razdejanje po Ljubljani: smreko na Prešernovem trgu uničili, goreli zabojniki (FOTO)

Požgali so smreko, ki je krasila novoletno Ljubljano. FOTO: P. Pa.

Podiranje novoletne smreke v središču Ljubljane. FOTO: P. Pa.

Vhod pred Mestno hišo varujejo policisti. FOTO: P. Pa.

Ljubljanski policisti so imeli ponoči veliko dela. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali devetkrat na javnem kraju in štirikrat v zasebnem prostoru. Eno osebo so pridržali, so sporočili iz PU Ljubljana.Med 21. in 6 uro, ko velja policijska ura, so gasilci večkrat posredovali pri gašenju, je razbrati s portala za zaščito in reševanje.• Ob 20.31 je v Triglavski ulici v Ljubljani zagorel zabojnik za smeti. Požar, ki je zabojnik uničil, so pogasili gasilci GB Ljubljana.• Ob 23.44 je na Prešernovem trgu v Ljubljani zagorela smreka. Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana so drevo pogasili že policisti. Gasilci so z vodo prelili še okoli drevesa.• Ob 23.45 je na Taboru v Ljubljani zagorelo pet zabojnikov, ogenj se je razširil še na nadstrešek. Požar zabojnikov in strehe so pogasili gasilci GB Ljubljana.• Ob 1.33 so na Cesti 24. junija v Ljubljani zagoreli trije zabojniki. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili. V požaru so bili trije zabojniki uničeni, poškodovano pa je tudi eno vozilo.Ali so dogodki povezani, preverjamo na PU Ljubljana. Odgovore bomo objavili, brž ko jih dobimo.Na lastne oči pa smo se prepričali, da je požgana smreka na Prešernovem trgu, ki je krasila novoletno Ljubljano. Policisti so požar hitro pogasili, tako da smreka ni v celoti zagorela, medtem ko je deblo zoglenelo.Visoko smreko, ki sta jo MOL podarila zakonca iz okolice Ljubljane, so danes začeli podirati. Prav tako že pospravljajo vso novoletno okrasje, ki je krasilo praznično podobo Ljubljane. Ta je danes po včerajšnjih protestih pred Rogom mirna, a magistrat, kjer dela župan, varuje policija.