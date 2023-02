Razdejali lokal, pretepli varnostnike in kradli električne vodnike (FOTO)

Tukajšnji policisti so prišli na sled tolpi, ki je januarja letos razdejala gostinski lokal v Celju. Kot so včeraj sporočili s Policijske uprave Celje, so »obravnavali primer, ko je v večernih urah skupina devetih oseb napadla varnostnike gostinskega lokala, jim grozila in jih poškodovala. Poškodovali so tudi inventar na terasi gostinskega lokala.«

Konec oktobra lani so na terasi gostinskega lokala v Celju hudo poškodovali 30-letnega moškega.

Policistom je kmalu prišlo na uho, za koga gre, na sodišču so tako pridobili odredbo za hišno preiskavo in z njo v roki pretekli teden potrkali na več vrat. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Milena Trbulin, so pri osumljenih na dveh lokacijah v Celju opravili hišne preiskave ter zasegli več palic za napad, boksar, pištoli z naboji ter več električnih vodnikov, za katere obstaja sum, da so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem.

Vpleteni tudi v rop

A to še ni vse. »Omenjeni so osumljeni tudi, da so konec oktobra lani na terasi gostinskega lokala v Celju napadli in hudo poškodovali 30-letnega moškega, dva od njih sta osumljena še ropa v novembru, ko sta na Mariborski cesti v Celju napadla 23-letnega moškega ter mu ukradla denarnico,« je sporočila Trbulinova.

Dva osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku ter zanju predlagali tudi ukrep izgona tujca iz države.

»Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva, poškodovanja tuje stvari, grožnje, ropa ter sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, smo osem oseb kazensko ovadili,« smo še izvedeli. Četverico osumljenih, starih 20, 21, 49 in 50 let, ki so državljani Slovenije, Bosne in Hercegovine in Srbije, so za čas nujnih preiskovalnih dejanj odvzeli prostost. Dva od njih so po besedah Trbulinove privedli k preiskovalnemu sodniku ter zanju predlagali tudi ukrep izgona tujca iz države.

