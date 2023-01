Razbita narkozdružba: razvpiti Aleš Zupančič aktiven še v priporu

Pravo mravljišče policistov, olisičencev in odvetnikov je postala v torek zvečer ljubljanska sodna palača. Predvidevali smo, da so privedbe osumljencev povezane s popoldanskim skopim sporočilo za javnost Policijske uprave Kranj, da od ponedeljka opravljajo hišne preiskave: »Gorenjski kriminalisti s pomočjo kriminalistov in policistov drugih policijskih enot ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi opravljajo obsežnejša preiskovalna dejanja na območju Slovenije in Avstrije. Preiskave se opravljajo na podlagi odredbe pristojnega sodišča zaradi sumov organizirane kriminalitete s področja prepovedanih drog in nelegalnega orožja.« In res je bilo tako.

Sodelovale tudi ženske

Pred preiskovalnega sodnika so privedli 14 aretiranih, zanje je odredil sodno pridržanje, mravljišče pa se je ponovilo včeraj, ko je sodnik na zaslišanjih odločal o uvedbi preiskovalnega pripora. Kazensko je bilo ovadenih 49 ljudi, tožilstvo pa je vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti 35 osumljenim, da so na veliko trgovali s heroinom, kokainom, konopljo in amfetaminom. Dvaindvajset je Slovencev, sedem je Bosancev, štirje so Srbi, en je Hrvat, ena pa Makedonka. Tudi pripadnice nežnejšega spola torej najdemo med osumljenimi kriminalci, dve sta se znašli v zahtevi za preiskavo, poleg Makedonke še ena Jeseničanka.

Vodja hudodelske združbe naj bi bil 37-letni Srb Miloš Josimović z vzdevkom Herz, ki naj bi bil od pomladi 2021 glavni organizator preprodajanja drog v Sloveniji in Avstriji. Ne najdemo ga med aretiranci, saj jo je že zdavnaj popihal iz Kranja, kjer je dal pajdašem za hrambo mamil na voljo svoje stanovanje. Njemu podrejena naj bi bila Bosanca Danijel Lužija in Stefan Radanović, oba sta živela v Kranju. Bila sta kurirja, udeležena pri transportu večjih količin droge in denarja. Lužija naj bi denimo v dveh letih prepeljal od 40 do 50 kilogramov droge, enkrat pol milijona evrov in enkrat sto tisočakov.

Del mednarodne združbe naj bi bila tudi skupina, ki naj bi ji poveljeval 31-letni Jeseničan Sani Denić. Specializirani so bili za tihotapljenje droge v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Tožilstvu Deniću pripisuje kar 124 kaznivih dejanj, najaktivnejšemu kurirju, prav tako Jeseničanu Samirju Halibašiću, pa 114. Drogo naj bi tihotapili z vozili, v katerih so bili vgrajeni skrivni prostori. Pomembno vlogo v tej skupini naj bi sicer imel tudi Denićev brat Denis, ki naj bi po njegovih komuniciral z odjemalci drog, predajal mamila kurirjem in jim zagotavljal lažne potne naloge ter ponarejena potrdila o negativnem testu na covid-19.

Sani Denić naj bi v sodelovanju z v Kamniku živečim Bosancem Dejanom Torićem organiziral dobavo droge v Salzburg, kjer je delovala združba pod vodstvom Abida Muratovića. Prek zvez v Avstriji je zagotavljal potaknjence konoplje, ki jih je njegov kurir dostavljal do dveh skupin, s katerima je bil povezan. Eno skupino so poimenovali Slovenci, drugo Srbi, oboji pa so v laboratorijih gojili konopljo, ki jo je nato Sani odkupil in organiziral njeno prodajo v Sloveniji, Avstriji in Italiji.

Bazenar naročil drogo za motoriste?

V zahtevi za preiskavo je sicer bolj malo znanih imen iz dosedanjih črnokronističnih zapisov, eno od njih pa vendarle šokantno bode v oči. Med osumljenci se je namreč znašel tudi razvpiti Aleš Zupančič z vzdevkom Bazenar iz Komende, o katerem je bilo prelitega že veliko črnila. Gre za enega najbolj varovanih slovenskih pripornikov, proti kateremu se tačas končuje proces, da je bil vodja neke druge hudodelske združbe, ki naj bi s preprodajanjem drog zaslužila najmanj 1,3 milijona evrov. V sredo so se začele zaključne besede tožilstva.

Trgovina v nočnem klubu O avstrijskem delu racij je poročalo tamkajšnje časopisje. Na različnih naslovih v Salzburgu in drugod po Zgornji Avstriji so v ponedeljek odvzeli prostost sedmim ljudem, dva sta Bosanca, pet pa Avstrijcev. Bili naj bi člani združbe, ki je od leta 2021 iz Slovenije v Avstrijo tihotapila kokain, marihuano in spid ter drogo preprodajala tamkajšnjim odvisnikom. Mamila naj bi skrivali in preprodajali v enem od salzburških nočnih lokalov in v skladišču nekega podjetja. Pri enem od osumljencev so našli 12 kilogramov trave in kilogram kokaina. Avstrijci dodajajo, da je bila akcija usklajena s slovenskimi policisti, racije pa so hkrati potekale v obeh državah.

Da je za zapahi in da mu preti dolgoletna zaporna kazen, pa ga očitno ni ustavilo, da se ne bi še naprej pečal z mamili. Novembra predlani naj bi tako posredoval pri prodaji enega kilograma kokaina, decembra istega leta pa pri preprodaji kokaina med Sanijem Denićem in člani motoristične skupine Hells Angels, droga bi bila namenjena nadaljnji prodaji. Združbi naj bi ponudil tudi posredovanje pri prodaji več kot pet kilogramov kokaina za Skandinavijo.

Kranjski policisti pa torej v sporočilu za javnost niso omenjali le preiskav zaradi suma trgovanja z mamili, ampak tudi z orožjem. Trije od domnevno vpletenih v svet dilerstva naj bi se torej ukvarjali tudi s tem nezakonitim poslom. Šlo naj bi za Sanija Denića in Samirja Halibašića, ki naj bi nekomu za 1500 evrov ponujala orožje znamke Sig sauer. Pri preiskavi ljubljanskega stanovanja, v katerem je živel Hrvat Mladen Vučković, so policisti odkrili avtomatski puški zastava in 60 nabojev.