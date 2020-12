Razbili štajerski narko kartel

Prikriti preiskovalni ukrepi

S tobakom bi zaslužil od 15 do 25 tisočakov.

Pri enem od osumljencev v okolici Maribora so zasegli še 638 kilogramov rezanega tobaka.

Najmanj 29 kaznivih dejanj naj bi imeli na vesti osumljeni, ki so se pečali z drogo, so ugotovili kriminalisti. Na PU Maribor so namreč predstavili nekaj podrobnosti torkove policijske akcije, med katero so enajstim osumljencem odvzeli prostost in jim odredili pridržanje. Osumljencev je sicer trinajst, osem jih še ni prišlo navzkriž z zakonom.Vse se je začelo, ko so mariborski kriminalisti v začetku lanskega leta zaznali preprodajo droge dveh osumljencev, ki stanujeta v Mariboru. Policisti so začeli preiskavo in z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov so ugotovili, da sta osumljenca v štajerski prestolnici organizirala mrežo preprodajalcev, ki so uporabnike oskrbovali s kokainom, konopljo in ekstazijem.Vloge so bile menda točno določene. Šefa združbe sta drogo nabavljala od dobavitelja iz okolice Maribora in od dveh Ljubljančanov, drugi pa so jo po njunih navodilih v manjših količinah prodajali na ulici. V času kriminalistične preiskave, torej od začetka leta 2019, so skupaj zasegli 1,4 kilograma kokaina in 120 gramov konoplje. S prodajo drog so zaslužili najmanj 67.650 evrov.V torek so v zaključni akciji v Mariboru opravili devet hišnih preiskav in zasegli skupno 330 gramov kokaina, 140 gramov konoplje, 17.000 evrov, različne pripomočke za prodajo droge in hladno orožje. S prodajo te droge bi po ocenah policistov zaslužili 34.400 evrov, če bi gram konoplje prodali za 10 evrov, gram belega prahu pa za 100 evrov. Pri enem od osumljencev v okolici Maribora so zasegli še 638 kilogramov rezanega tobaka, preiskujejo kaznivo dejanje davčne zatajitve oziroma tihotapstva. S tobakom bi moški zaslužil od 15 do 25 tisočakov.Osumljencem grozi od enega do desetih let zapora. Štiri so včeraj že privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta je zanje odredil sodno pridržanje. Preostale so izpustili na prostost. Policisti preiskavo nadaljujejo.