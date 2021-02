Razkrivamo presunljive podrobnosti: Razbil vrata in ženi Marini prerezal vrat

Sivino ponedeljkovega dopoldneva je paralo zgolj žlobudranje otrok iz vrtca, ki leži nekaj metrov stran od bloka v Steletovi ulici, kjer se je dan pred tem zgodilo dejanje, ki ga policija trenutno vodi kot umor; žrtev je 34-letna Marina Mamić, poročena Ilikić. Angeli naj te popeljejo v raj, so v zadnjem slovesu izrekali sorodniki pokojne Marine. FOTO: Facebook Nadnjo je v njenem stanovanju (ki sta si ga prej delila) nož dvignil njen leto dni starejši mož Goran Ilikić, državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga nedaleč od stanovanja tudi prijeli. Sorodniki bodo poskrbeli za njuna otroka, je včera...