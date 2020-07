Razbijanje v hostlu: policisti prejeli klic, da moški močno krvavi

Koprski policisti so v torek okoli 7. ure prejeli prijavo, da je nekdo razbijal v hostlu v Luciji, zatem so prejeli še več podobnih prijav. Poleg tega so ob klicu dobili informacije, da neznani moški močno krvavi, zato so na kraj takoj odšli reševalci.



Policisti so z zbiranjem prvih obvestil ugotovili, da je bilo več fantov, prijateljev zunaj, ponoči so prišli v hostel na počitek, eden od njih pa je zjutraj začel razgrajati.



Moški (22) iz Koroške je z nogami prebil steklo, v katerem je kovinska mreža, in se poškodoval, nato je v pritličju razbijal naprej in divjal po ulici, od koder so tudi prejeli prvi klic, poroča PU Koper.



Policisti nadaljujejo zbiranje informacij.