Ravnateljica ljubljanske OŠ poklicala policijo: Deklici ponujali čokolado, omenjali so beli kombi

»Na OŠ Fužine delijo obvestila, da je v okolici šole bil prisoten bel kombi, deklice pa so vabili k sebi s slaščicami,« nam je javila bralka. Na ljubljanski policiji so bili o dogodku obveščeni.

Ravnateljica OŠ Fužine Damjana Korošec nam je pojasnila, da je bila o dogodku obveščena še isti dan, ko sta do nje prišli mama in hčerka, učenka te osnovne šole. Povedali sta ji, da je skupina fantov deklici ponudila čokolado, naznanili pa so ji še, da imajo v belem kombiju še več čokoladic. Koroščeva je o vsem nemudoma obvestila ljubljansko policijo, naslednji dan pa obiskala vse razrede šole in jih o dogodku obvestila. Po pogovoru z učenci se je izkazalo, da je istega dne skupina mladeničev ponudila čokolado še enemu mlajšemu učencu, ki pa je čokoladico sprejel, a se je k sreči vse dobro izteklo in ni bilo nikakršnih težav.

Koliko so bili stari fantje, ki so strašili učence v okolici šole, ravnateljica ne ve, a po učenkinih besedah naj bi bili stari okoli 25 let. Vprašanje je, ali je mlajša deklica pravilno ocenila njihovo starost.

Ravnateljica je sprejela vse potrebne ukrepe za obveščanje otrok in staršev, ki so po dogodku v strahu za svoje otroke. Dodala je, da doslej takšnih incidentov še niso imeli.

Policija preiskuje dogodek

»Lahko potrdimo, da smo bili seznanjeni z dogodkom, kjer naj bi na območju Most v tem tednu neznane mlajše osebe ogovarjale otroka. Celoten dogodek, namen ogovarjanja ni znan ali pojasnjen, zato policisti še zbirajo obvestila. Po do sedaj znanem v bližini dogodka ni bilo vozil, oziroma otrok ni bil vabljen v kombi. Policija pri tem sodeluje s šolo in drugimi pristojnimi organi ter drugimi vpletenimi osebami, ter izvaja druge aktivnosti, da se v celoti preveri vse okoliščine dogodka. Po prvih podatkih gre za enkraten dogodek, v katerem do sedaj niso potrjeni elementi kaznivih ravnanj,« so javili s PU Ljubljane.

Takoj pokličite policijo

Na ljubljanski policiji svetujejo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo na št. 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na št. 080 1200.

Pomembno je tudi, da se ne razširja nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih, saj lahko povzročajo strah, paniko in nezaupanje, še preden policisti preverijo dejansko stanje.