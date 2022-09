Ravnatelj ljubljanske OŠ: Moški vabil otroke v svoj avto, prijeli so ga

Na družbenem omrežju se je pojavil zapis uglednega Slovenca iz Ljubljane, ki je zapisal, da je ravnatelj poslal obvestilo staršem, da je nek »moški v bližini bližnje OŠ vabil otroke v svoj avto. Menda so ga prijeli«. Za podrobnosti smo se obrnili na PU Ljubljana, kjer so nam odgovorili, da so bili v začetku tedna popoldan res obveščeni o dogodku preko enega izmed vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju Viča, kjer naj bi takrat neznana oseba ogovarjala otroka, ko je ta hodil po cesti.

Policisti so stopili v stik s starši otroka in vzgojno-izobraževalnim zavodom, identiteto moškega, ki naj bi otroke vabil v svoj avto, pa so ugotovili že naslednje jutro. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da v konkretnem primeru ni šlo za sum storitve kaznivega dejanja, torej poskus ugrabitve, je pa moški ogovoril otroka na vsiljiv način. Kot smo izvedeli, policisti zoper osebo vodijo postopek o prekršku zaradi kršitve določil zakona o javnem redu in miru, pri tem pa med drugim preverjajo, ali so bili podani vsi elementi glede odgovornosti osumljenca za podano kršitev v skladu z 8. členom Zakona o prekrških.

V preteklosti so moškega že obravnavali za premoženjska kazniva dejanja in prekrške po javnem redu in miru, »ne pa za tovrstne dogodke«, kot so poskus ugrabitve, spolno nadlegovanje in podobno.

Z ljubljanskem policije sporočajo, da vsak primer obravnavajo individualno in preverijo vse okoliščine dogodka: poskušajo ugotoviti identiteto osebe, predvsem pa ugotoviti namen oziroma motiv ogovarjanja otrok, oziroma ali je do dogodka sploh prišlo.

Otroke je treba naučiti, da se nevarne situacije lahko zgodijo, čeprav v Sloveniji še ni bilo primera, ko je neznana oseba ugrabila otroka. Vseeno pa je treba otroke naučiti, naj ne vstopajo v tuja vozila in ne prejemajo daril neznanih oseb in naj ne sedajo osebam na obljube. Otroke je, tako PU Ljubljana, treba naučiti, da komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. «Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive,« svetujejo.

Policisti v okviru preventivnih predavanj po šolah opozarjajo otroke na okoliščine, ki so lahko v takšnih primerih zanje nevarne in kako naj reagirajo. Tudi starši lahko v pogovoru z otroci pojasnijo, kako se obnašati v stikih z neznanci.»Zelo pomemben je pogovor. Starši razmišljajo, da otrok ne bi obremenjevali v najnežnejšem obdobju njihovega življenja, vendar je ravno ta začetek zelo pomemben. Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere, kadar so pod vplivom čustev, ampak s pomočjo pripomočka, lahko bi bil to strip ali knjiga in predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč,« še svetujejo.