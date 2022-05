Kdaj, če sploh kdaj, bo lahko Dijana Hisenaj spet objela svoja mladoletna otroka, ki ju je njun oče Ranis Smajlović 5. decembra 2020 brez njene vednosti odpeljal iz Švice nazaj v Slovenijo in ju nato skril na neznani lokaciji? Zdi se, da prav nobena sodna odločba, ki gre v korist Hisenajeve, Smajloviću ne pride do živega. Tako še vedno živi v prepričanju, da otroka pri mami oziroma pri rejnikih v Švici, od koder ju je nazadnje odpeljal, preprosto nista na varnem in da jima to lahko zagotovi le on, četudi mame ne vidita več let. Ranis Smajlović ju mora v enem mesecu po pravnomočnosti sodbe vr...