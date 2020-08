Rajska ljubljanska ulica se ponoči spremeni v pekel (FOTO in VIDEO)

Na eni izmed najlepših ljubljanskih ulic, na Križevniški, so noči že dlje časa neznosne. Čez dan čudovita ulica, ki jo krasijo čudovite lončnice in klopi za brezskrbno posedanje, se ponoči spremeni v zbirališče opitežev, ki tam nadaljujejo popivanje, ko se ob treh ponoči zapre bližnji lokal. Tako vsaj trdijo tisti, ki tam živijo.»Pod mojim oknom se prodaja droga, ljudje se pretepajo, kričijo, bruhajo, urinirajo in razbijajo,« je na facebooku zapisal eden tamkajšnjih stanovalcev. Na strani ulice na facebooku so objavili posnetke nočnega vandalizma.»Trajalo je do šestih zjutraj. Poleg rož so padala tudi drevesa na spodnjem delu ulice. Spala nisem od treh naprej, tako je vsak konec tedna. Kličemo policijo, pišemo na MOL, pa se čisto nič ne zgodi,« je dodalaNa posnetku je razvidno, da so nepridipravi namerno podrli drevo in se znesli nad lončnicami. Fotografije in posnetke razdejanih ulic so objavili že večkrat, zato smo se na pojasnila obrnili tudi na policijo in MOL, odgovore pa bomo objavili, ko jih prejmemo.