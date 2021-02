Rahlo trčila v zid, zdravnik jo je oživljal

»V petek ob 17.40 so nas obvestili očividci, da je v Luciji ženska z osebnim avtomobilom trčila v izložbo trgovine. Na kraj so bili takoj napoteni tudi reševalci. Ugotovljeno je bilo, da je 51-letna voznica iz okolice Izole v šoku. Najprej je rahlo trčila v zid, nakar je zapeljala vzvratno in z vozilom oplazila drugo vozilo,« je Anita Leskovec iz PU Koper sporočila javnosti.



Ob prihodu policijske patrulje je bila voznica še pri zavesti, čez približno pet minut pa je padla v nezavest, še vedno v vozilu. Policista sta ji dvignila glavo, da se ne prekinejo dihalne poti. Po prihodu zdravnika na kraj, so jo dali iz vozila, zdravnik pa je takoj pričel z oživljanjem, pri čemer mu je pomagal tudi policist.



Odpeljana je bila v bolnico.

