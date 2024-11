Policija išče Radivoja in prosi za pomoč

Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da je neznano kam odšel Radivoj Jureš, star 57 let, iz Miklavža na Dravskem polju. Pogrešani je bil nazadnje viden 9.11. 2024 ob 9. uri pred domačim naslovom v Miklavžu na Dravskem polju.

Kot so zapisali, je visok približno 173 centimetrov, srednje postave in neobrit. Oblečen je v sivo jakno iz flisa in modro trenirko, obute pa ima sive športne copate.

Prosijo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.