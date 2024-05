Po petih letih in več kot 70 obravnavah se je včeraj na koprskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje v zadevi Marina, kjer tožilstvo četverici obdolžencev in podjetju očita zlorabo prostitucije. Sodbo je sporočila predsednica senata Tatjana Cvetičanin. 140 evrov je stala ura s prostitutko. Sergej Racman, Jože Kojc, Dejan Šurbek, Vesna Ternovec in podjetje Cratos so bili spoznani za krive, da so v okviru hudodelske združbe organizirali, vodili in nadzorovali prostitucijo v klubu Marina v Ajševici v Mestni občini Nova Gorica. Sodba še ni pravnomočna. Racmanu je senat dosodil 4 leta in 6 mesecev...