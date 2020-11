Racman v koprskem zaporu

FOTO: S. N.

Propadli poslovnežje za rešetkami koprskega zapora, poroča delo.si. Potem ko so ga zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe prostitucije iskali z mednarodno tiralico, so ga sredi poletja izsledili in prijeli v Kanadi. Tamkajšnje oblasti so ga te dni deportirale v Slovenijo, po pristanku na letališču Jožeta Pučnika, pa so ga odvedli v koprski zapor.Racman je sicer nekdanji borznik in ustanovitelj družbe KD, igralničar ter lastnik Koloseja. Prijetje je povezano s primerom, v katerem je specializirano državno tožilstvo julija 2019 na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 18 fizičnih in eno pravno osebo v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Prvoobtoženi je poslovnež Racman, zoper katerega je sodišče odredilo pripor.