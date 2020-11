Policisti PP Dolenjske Toplice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 36-letnega moškega iz okolice Žužemberka.



Našli in zasegli so okoli pol kilograma prepovedane konoplje.



Uvedli bodo postopek o prekršku zaradi kršitev določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi, poroča PU Novo mesto.