Rablja McDonald'sa iščejo v Sloveniji, v Portorožu je obnovil razkošno vilo

McDonald's v Londonu toži podjetje sarajevskega poslovneža Harisa Ihtijarevića za več milijonov evrov odškodnine, v Bosni in Hercegovini pa je 120 nekdanjih zaposlenih najelo odvetnike, da od nekdanjega šefa iztožijo neizplačani regres in odpravnine. Ihtijarević, ki se na klice novinarjev za pojasnila ne odziva, je na slovenski obali znan kot lastnik zgledno prenovljene portoroške vile iz 19. stoletja. Na odprtje so jim prinesli čevapčiče Prihod prvega McDonald'sa v Bosno in Hercegovino julija 2011 so pospremile številne bolj ali manj domiselne šale na račun kakovosti hitre hrane in ...