Pustil ga je na parkirišču, ko se je čez eno uro vrnil, šok

V soboto so policisti Policijske postaje Idrija obravnavali vlom v osebni avtomobil v Idriji. Po prvih ugotovitvah je oškodovanec osebno vozilo na parkirišče parkiral okoli poldneva, in ko se je čez eno uro vrnil, je opazil, da je neznanec vlomil v avtomobil z razbitjem stekla. Neznani storilec je iz vozila odvzel denarnico z vsebino (v njej je oškodovanec imel manjšo vsoto gotovine, osebne dokumente in bančno kartico).

Nasvet policije

Storilci v vozila pogosto vlamljajo na način, da razbijejo stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilih. Pri tem policisti ponovno opozarjajo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanjem osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na npr. na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oz. v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi (parkirišča ob rekah, izhodiščih za izlete v gore, ogledi lokalnih znamenitosti, muzejih ipd). Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina ...) ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo. Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo, to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličete na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.