VIR PRI DOMŽALAH, ZAGORICA PRI ROVAH • V zgolj treh dneh v tem tednu so Slovenijo pretresli kar trije krvavi dogodki. V dveh, v Postojni in Spodnjem Slemenu, sta nasilni smrti za las ušli ženski, v zadnjem, ki se je zgodil v sredo popoldne na Viru pri Domžalah, pa sta umrla dva moška, in to najožja družinska člana, oče in sin. Oba sta imela enako ime, Drago Vrenjak. Očeta naj bi s strelnim orožjem napadel sin in nato sodil še sebi. »Ura je bila okoli 14.45, ko se je Drago st. s svojim mercedesom pripeljal domov in šel direktno v garažo,« nam ob našem poizvedovanju, kaj se je predvčerajšnjim do...