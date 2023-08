PU NM v akcijo: kdo je podtaknil ogenj v Dobruški vasi? (FOTO)

Novomeški policisti so obravnavali požar na objektu, ki se je uporabljal za bivanje, in sicer v noči iz petka na soboto. Nekaj po polnoči so policisti tako prejeli prijavo o požaru lesenega objekta v Dobruški vasi. Med požarom v objektu k sreči ni bilo stanovalcev.

Leseni objekt je pogorel v celoti. FOTO: Pu Nm

Po prvih ugotovitvah je storilec podtaknil ogenj v notranjosti, ki se je nato razširil na celotni objekt. Leseni objekt je pogorel v celoti.