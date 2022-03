PU Kranj: Zdelo se je, kot da Batman drvi na premiero svojega filma

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah prejel tri obvestila o prometnih nesrečah z materialno škodo, štiri prijave o kršitvah predpisov o javnem redu in miru v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa prijavo sumov kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, lahke telesne poškodbe in nasilja v družini s prepovedjo približevanja žrtvi nasilja. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so zasegli eno vozilo.

Ob tem so gorenjski policisti zabeležili še eno kršitev prometnih predpisov s slovenskih cest in v šaljivem tonu zapisali, da je bilo vse skupaj videti, kot da Batman drvi na premiero svojega filma.