Psihiatrovo mnenje: Matjaž med poskusom uboja ni bil povsem prišteven

Sojenje ljubljanskemu milijonarju Matjažu Miranu Vilfanu, obtoženemu poskusa uboja, nasilništva, groženj, nevarne vožnje in poškodovanja tuje stvari, se je nadaljevalo z zaslišanjem sodnega izvedenca psihiatrije. Obtoženi za dogodek krivi alkohol, večine stvari se dobro spominja, zanj najbolj obremenilnih pa ne. FOTO: Moni ČerneIzvedensko mnenje prof. dr. Roka Tavčarja je bilo za obtoženega, ki je po lastnih besedah obiskoval številne psihoterapije in je študent petega letnika transakcijske analize, razbremenilno. Čeprav je 18 ur po odvzemu telesnih tekočin preiskava pokazala negativen izvid,...