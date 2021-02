Prvi na prizorišču požara na Golteh: Bilo je prepozno (VIDEO)

Ob sinočnjem požaru na Mozirski koči, ki je popolnoma uničil to planinsko postojanko na Golteh, je bil skupaj s sinom na prizorišču prvi, vodja smučarske šole. Posnel je pretresljive prizore gorenja, opozoril pa tudi na neresnice, ki so se pojavile v nekaterih medijih, češ da so radovedneži ovirali gašenje.»Nobenega ni bilo na planini razen snežnega teptalnika. Dokler se ni požar razplamtel, se tudi v dolino ni videlo. Ko se je, je takoj stekla akcija, a za kočo je bilo že prepozno. Šlo je za varovanje gozda in gasilci so ga tudi rešili,« je povedal Napotnik, ki je tudi opozoril, da je gasilcem dostop onemogočala strma in poledenela cesta. Led so poskušali odstraniti s teptalnikom, a brez uspeha.Gasilcem so se pridružili tudi domačini s traktorji in cisternami ter skupaj s številnimi požrtvovalnimi gasilci skušali rešiti kočo, ki pa je žal pogorela.