Policija o aferi Fotopub: opravili več kot 60 razgovorov, zasegli posnetke kamer (VIDEO)

Direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič je javnosti predstavil dejstva glede poteka preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Kot je pojasnil, so odkrili osem oškodovancev ter tri osumljence. Žrtve in osumljenci so znani, kriminalistična preiskava pa poteka dalje v skladu s kriminalistično stroko.

Glede suma hudih kaznivih dejanj spolnega nasilja so policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem.

Tako lahko zdaj govorimo, da imamo deset kaznivih dejanj, med katerimi obravnavamo kazniva dejanja zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost in premoženje ter kazniva dejanja s prepovedanimi drogami.

Na podlagi razlogov za sum kaznivega dejanja so doslej zaznali manj kot deset primerov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V navedenih primerih so znane tako žrtve kot osumljenci teh dejanj.

Policija pregledala več tisoč komentarjev na družabnih omrežjih

Petrič je tako razkril: »Že od prvih informacij, ki so se v soboto, 20. 8. 2022, pojavile v medijih o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja, skupina policistov in kriminalistov zadevo aktivno preiskuje. Namreč v prvi fazi smo imeli na razpolago le informacije dosegljive v medijih in anonimna pričevanja na Instagram profilu ter prejete anonimne informacije. Kriminalisti so že tekom prvega vikenda (torej 20. 8. 2022) opravili vrsto razgovorov, v katerih so preverjali ali so bila storjena kazniva dejanja. Pregledano je bilo več tisoč komentarjev na različnih družbenih omrežjih (3.500 na Instagramu). Na tej podlagi so bile identificirane osebe, ki bi lahko dale koristne podatke v konkretnih primerih.«

Zasegli posnetke nadzornih kamer

»25. 8. 2022 je bil med drugim opravljen razgovor tudi s pričo, ki je prva navedla določene osebe, ki naj bi bile domnevno žrtve kaznivih dejanj. Naslednji dan je bilo o zbranih ugotovitvah obveščeno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, predlagana so jim bila tudi posamezna preiskovalna dejanja. Pobudo je Policija v naslednjih dneh (konkretneje 31. 8. 2022) na zahtevo tožilstva še dopolnila z dodatno zbranimi obvestili od 36 oseb. Zaseženi so bili posnetki video nadzornih sistemov (kamer) in elektronske naprave.

Tekom preiskave smo se srečevali tudi s situcijami, ko so se osebe izogibale stiku s policijo, prav tako pa so določene žrtve že podano prijavo umaknile. Ne glede na to, gre za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja, zato policija z zbiranjem informacij in drugimi preiskovalnimi opravili nadaljuje. Dodajamo še, da se nekatere osebe nahajajo tudi v tujini, zato sodelujemo tudi z tujimi varnostnimi organi, « je še dodal prvi mož PU Ljubljana.

Kot je znano, so preiskavo sprožila medijska razkritja in anonimna pričevanja povezana z afero Smodej in dogajanjem v Fotopubu.