Prvi junijski konec tedna že veliko dela za gorske reševalce

Prvi junijski vikend se je začel s piskom pozivnika že pred osmo zjutraj in se nadaljeval v podobnem tempu, so včeraj, ko so si gorski reševalci le lahko oddahnili, sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Skupaj so minuli konec tedna namreč posredovali devetkrat.

Na območju Malega Kota pod Kotovim sedlom je planinka zdrsnila na snežišču in si ob padcu poškodovala ramo. »Na mestu smo jo oskrbeli, jo dvignili v helikopter policije Slovenije in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice,« so pojasnili.

Dva tuja državljana sta obstala na zasneženem terenu poti po Kanjavčevih policah. Dvignili so ju v helikopter policije in varno prepeljali v dolino.

Na ferati Olimpline v Črni na Koroškem so pomagali onemogli osebi, ki je izčrpana obtičala v steni. S pomočjo vrvne tehnike so opravili dva spusta in eno prečenje ob jeklenici, jo varno spustili pod steno in jo pospremili v dolino.

Posredovali so še pri gozdni nesreči s štirikolesnikom, pomagali padalcu, ki je obtičal v drevesu, dvema planincema s poškodbo noge, oslabeli osebi pod Osolnikom ter dvema pohodnikoma, ki sta obstala na zahtevnem terenu pod Golico.

»Teren v gorah ostaja zahteven. Snežišča, izpostavljene poti in vročina lahko hitro poskrbijo za preobrat v načrtih,« sporočajo s GRZS. Zato previdno in varno.