Provida ujela voznika začetnika: pred njo švignil 210 na uro (FOTO)

Policisti postaje PP Novo mesto so v ponedeljek popoldne z videonadzornim sistemom Provida opravljali meritve hitrosti na avtocesti. Med Drnovim in Obrežjem so vozniku chevroleta izmerili povprečno hitrost 210,4 km/h. Kršitelja so ustavili in med postopkom ugotovili, da gre za 21-letnega voznika začetnika, ki ima vozniško dovoljenje eno leto in tri mesece. Izločili so ga iz prometa, mu prepovedali vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje.



O kršitvi cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.