Provida ujela tri, ki so vozili preko 200 na uro

Mariborski prometni policisti so minuli petek na avtocestnem omrežju na območju PU Maribor izvajali poostren nadzor cestnega prometa s policijskim službenim civilnim vozilom, z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida 2000. V manj kot treh urah so ujeli kar tri voznike osebnih avtomobilov, ki so na avtocesti vozili s hitrostjo več kot 200 km/h. Prvi 221 na uro Okoli 18.25 so na avtocesti A4 Slivnica–Gruškovje (zunaj naselja Prepolje), kjer je hitrost omejena na 130 km/h, ugotovili, da je 44-letni Mariborčan mercedesom na razdalji 1705 metrov vozil s povprečno hitrostjo 221 km/h. Voznika so ustavili in ga oglobili za 1200 evrov, izrekli pa so mu tudi devet kazenskih točk. Drugi 202 na uro Uro in pol kasneje so na isti avtocesti zunaj naselja Zlatoličje, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, ujeli 42-letnega voznika mercedesa, državljana Hrvaške. Na razdalji 695 metrov je vozil s povprečno hitrostjo 202 km/h. Predpisana sankcija za ugotovljen prekršek je 1200 evrov in devet kazenskih točk. Voznik je polovični znesek izrečene globe plačal takoj. Tretji 204 na uro Okrog 20.55 so na avtocesti A1 Ljubljana–Maribor zunaj Slovenske Bistrice, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, zasačili še 30-letnega Ptujčana s fordom mondeom. Na razdalji 1188 metrov je vozil s povprečno hitrostjo 204 km/h.



V postopku so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,35 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in izdan plačilni nalog za predpisano sankcijo za oba ugotovljena prekrška: 1800 evrov in 17 kazenskih točk. Spoštujte prometne predpise Policisti opozarjajo voznike, naj spoštujejo cestnoprometne predpise. »Kljub opozorilom policisti še zmeraj ugotavljamo kršitve voznikov, ki huje kršijo cestnoprometne predpise, s tem pa ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Prevelika hitrost je še zmeraj najpogostejši primarni vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.«