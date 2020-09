Provida ujela divjaka: poglejte, koliko sta vozila (FOTO)

Policisti prometne policije Maribor so s civilnim policijskim vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida 2000 v torek opravljali nadzor cestnega prometa na avtocestnem omrežju. Uspelo jim je odkriti dva voznika s »pretežko nogo«, ki sta huje kršila cestnoprometne predpise, pišejo v poročilu PU Maribor.



Najprej je v dopoldanskem času 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Ptuja na avtocesti Slivnica–Gruškovje, zunaj naselja Slivnica, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, na razdalji 1.417 metrov, vozil s povprečno hitrostjo 213 km/h. To je kar 83 km/h več od največje dovoljene hitrosti vožnje na avtocesti, ugotavljajo policisti in navajajo še, da je pri vožnji kršil tudi pravila vključevanja na avtocesto.



Predpisana sankcija za ugotovljena prekrška je 1.400 evrov in devet kazenskih točk.



Popoldne so policisti prometne policije Maribor podobno kršitev ugotovili tudi na avtocesti na relaciji Lenart–Cerkvenjak, kjer je hitrost omejena na 110 km/h. »Ugotovili so, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Maribora zunaj naselja Cerkvenjak na razdalji 1.031 metrov vozil s povprečno hitrostjo 195 km/h, kar je 85 km/h več od največje dovoljene hitrosti vožnje na tem odseku avtoceste,« opisujejo še drugi dogodek. Pri tem izpostavljajo, da je vozil po prehitevalnem prometnem pasu, čeprav po desnem, voznem prometnem pasu, ni vozilo nobeno vozilo in torej voznik nobenega vozila ni prehiteval.



Predpisana sankcija za ugotovljena prekrška je 1.350 evrov in devet kazenskih točk.



Policisti so obema voznikoma na kraju izdali plačilni nalog.