Proti Ljubljani z audijem bežala pred policijo, med begom iz avta poletel nahrbtnik

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so 2. februarja 2022 ob 18.50 na avtomobilski cesti Koper–Ljubljana med rednim nadzorom prometa ustavljali audija A7 italijanskih registrskih oznak, ki je z veliko hitrostjo peljal v smeri Ljubljane.

Približno 1.500 metrov pred izvozom za počivališče Studenec sta policista vozilo prehitela ter ga ob pomoči tehničnega pripomočka – dvižne table začela ustavljati z modrimi lučmi in napisom Stop police. A voznik ni zmanjšal hitrosti, ampak je pospešil, prehitel civilno službeno vozilo policije ter začel z veliko hitrostjo voziti v smeri Ljubljane, pišejo v poročilu koprske policijske uprave. Policista sta zapeljala za njim ter pri tem vklopila modre luči in sireno. Voznik je hitrost še povečal in vozil s hitrostjo med 220 in 240 km/h v smeri Ljubljane. Voznik je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval mimo izvoza za Postojno, okoli 200 metrov od uvoza na avtocesto pri Postojni v smeri Ljubljane pa je sopotnik iz osebnega avtomobila odvrgel nahrbtnik črno-oranžne barve. Voznik je po tem dogodku, po približno 500 metrih, zmanjšal hitrost ter nakazal, da bo vozilo ustavil, kar pa je storil šele na počivališču Ravbarkomanda.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je vozilo vozil 23-letni državljan Italije, v vozilu pa je bil kot sopotnik 23-letni državljan Ukrajine s stalnim prebivanjem v sosednji Italiji.

Policisti so opravili ogled kraja, kjer je bil odvržen nahrbtnik, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da so se v nahrbtniku nahajale štiri PVC-vrečke za vakuumsko pakiranje, v katerih je bilo skupno 890 gramov prepovedane droge konoplje, ki je bila na kraju ogleda zavarovana.

Nadaljnji postopek so prevzeli koprski kriminalisti, ki so jima zaradi utemeljenega suma, da sta 23-letni državljan Italije in 23-letni državljan Ukrajine storila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi po l. odstavku 186. člena kazenskega zakonika, na kraju zaustavitve odvzeli prostost.

V nadaljevanju postopka sta bila 4. 2. 2022 privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča Koper, ki je po zaslišanju na predlog tožilstva obema odredil pripor, še piše v poročilu.

Za obravnavano kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega leta do desetih let.