Proti Izoli vijugal, zoper 49-letnika pozitivnega na droge uporabili prisilna sredstva

V četrtek ob 22. uri so koprski policisti prejeli prijavo, da od Belvederja proti Izoli vijuga voznik osebnega avtomobila brez registrskih tablic. Policisti so ga ustavili in za 49-letnega voznika uporabili prisilna sredstva, ker se ni umiril.

Pozitiven na droge

Hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis, odredili so mu strokovni pregled. Izdali so mu plačilni nalog, ker pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja in zaradi vožnje neregistriranega vozila. Prav tako so mu izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukaza pooblaščene uradne osebe, podan pa bo še obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom drog.