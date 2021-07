Prostitutka na državne stroške

Dveh vabljenih prostitutk od 413 domnevnih oškodovank včeraj ni bilo na koprsko okrožno sodišče, kjer se nadaljuje sojenje priporniku Sergeju Racmanu, Dejanu Šurbku, Jožetu Kojcu, Vesni Ternovec in družbi Cratos. Navedeni naj bi se skupaj z receptorkami, tamkajšnjim taksistom, računovodkinjo in vodjo varnostnikov, ki jim bodo sodili ločeno, združili v hudodelsko združbo, da bi se premoženjsko okoristili s prostituiranjem tujih državljank, ki so med letoma 2014 in 2019 spolne storitve ponujale v klubu Marina pri Ajševici. Okoristili naj bi se s kar 21.288.000 evrov, po prepričanju specializiran...