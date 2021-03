Prostituirati so se morale vse dni v tednu

Prišle za natakarice

Nepridipravi so izkoristili šibko socialno stanje deklet.

Že sredi prejšnjega tedna smo poročali, da je več kot 90 policistov in kriminalistov izvajalo zaključne aktivnosti v dlje trajajoči kriminalistični preiskavi s področja organizirane kriminalitete. Zaradi trgovanja z ljudmi so med drugim preiskovali nekdanjo diskoteko Yucatan, zdaj nočni klub Tropicana v Šentilju.In po končani preiskavi sta včeraj izsledke na PU Maribor predstavila, vodja SKP PU Maribor, in, višji kriminalistični inšpektor z UKP GPU. V zaključni akciji 10. marca so odvzeli prostost petim osumljencem. Opravili so hišne preiskave na 13 lokacijah, pri tem pa zasegli več gotovine in dokumentacije. Ugotovili so, da so zaslužili najmanj 207.000 evrov, zato preiskujejo tudi kaznivo dejanje pranja denarja. V sklopu preiskave je bilo ovadenih 10 oseb, pet so jih pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ta je zoper eno, najemnika lokala, odredil pripor, zoper drugo ukrep javljanja, tri so bili izpuščene.Lastnik in najemnik lokala sta poskušala zakriti izvor denarja. Za trgovino z ljudmi sta zagroženi zaporna kazen od tri do 15 let ter denarna kazen, za sum pranja denarja je zagroženih pet let.Kot je povedal Meglič, so kriminalisti združbo začeli preiskovati leta 2019. Vodja je bil 40-letnik, neuradno, ki je vodil klub Tropicana in ga je vzel v najem od 63-letnika, domnevno znanega podjetnika. Kriminalisti omenjeni hudodelski združbi očitajo, da so v vseh teh letih izkoriščali najmanj 38 žensk, starih med 25 in 35 let, večina iz tujih držav, kot so Dominikanska republika, Romunija, Srbija, Ukrajina, Hrvaška, pa tudi iz Slovenije.Meglič je pojasnil, da so nepridipravi izkoristili šibko socialno stanje deklet. Nekatere so pripeljali pod pretvezo, da bodo v Sloveniji opravljale dobro plačano delo natakarice. Kot je v nadaljevanju pojasnil Meglič, so bile nastanjene na različnih lokacijah, od koder so jih vozili v lokal. Prostituirati so se morale med 21. in 4. uro vse dni v tednu. Cena je bila 140 evrov za uro in 70 evrov za pol ure, svoj delež pa so dobile šele, ko so odplačale stroške. Dovolili so jim sicer, da po določenem času prenehajo delo, a le pod posebnimi pogoji. Eden je bil, da morajo privabiti v delo vsaj dve drugi ženski. Združba je dekleta ves čas nadzirala tudi prek videonadzora, tako so imeli nad njimi popoln nadzor. Brez dovoljenja niso smele zapuščati stanovanja, zapustile so ga lahko le v spremstvu katerega izmed članov združbe.Ko gre za državljanke Slovenije, slednje niso žrtve trgovine z ljudmi v drugih državah, so pa v Sloveniji. »Storilci organizirajo njihov prevoz, gre za žrtve iz šibkih socialnih in ekonomskih okolij. Storilci najpogosteje izkoriščajo ranljivost žrtev. Spravljajo jih v finančno odvisnost in uporabljajo različne metode, da izrabljajo žrtvino podrejenost in izkoriščanje. Žrtve se najpogosteje ne prepoznavajo kot žrtve in redko sodelujejo v kazenskih postopkih,« je pojasnil Roškarič. Meglič je dodal: »Kljub ukrepom so izvajali prostitucijo tudi med epidemijo covida-19. To kaže na brezbrižen odnos.«