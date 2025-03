»Prosim, ne, je že dobil!« Med nasilneži s Ptuja tudi dekleta. Pojavil se je novi posnetek (FOTO)

Kot smo pisali, je na družabnih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem je razvidno, kako skupina mladoletnikov fizično napade svojega vrstnika. Incident se je zgodil na Ptuju. Med pretepači so fantje in dekleta. Kmalu za prvim posnetkom se je pojavil še eden, menda v sestav bolj kot ne iste skušine

Napadeni fant je sicer prosil za milost, a ga ekipa ni upoštevala.

Moral je klečati, medtem ko je sprejemal brce. FOTO: Zaslonski Posnetek

Moral je klečati na tleh, eden za drugim pa so se prijavljali za udarce. Fant se je vsakokrat zgrudil po tleh, a so mu nasilneži dali le pet sekund časa, da se postavi nazaj na kolena.

»Dobro me poslušaj. Jaz sem prvi,« je svoje udarce napovedal nasilnež. Kmalu se je oglasilo dekle, ki je reklo, da je ona druga ... Več se jih je zvrstilo, ob tem pa so se slišali tudi prestrašen vzdih dekleta, ko je eden od udarcev bil še posebej močan.

Dekle, ki je bilo sicer del skupine nasilnežev, je skušalo pomiriti zadevo »E**** (v posnetku se sliši ime, op.), rahlo prosim« in še »Prosim, ne, je že dobil« in še »Stop, nehajte, umirite se,« je mirilo dekle.

Do pretepa je domnevno prišlo zaradi žalitev enega od deklet, ker naj bi ji rekli, da je k****. Od vrstnika so zahtevali, da se po vseh udarcih še opraviči, posnetek pa se zaključi z opozorili, naj pretep prenehajo, ker »nas gledajo«.

Še eno nasilje je zaokrožilo na facebooku, menda iste ekipe. FOTO: Zaslonski posnetek

Zaokrožil še en posnetek s Štajerske

V uredništvo pa smo prejeli še en napad na najstnika. »Očitno ima glavno vlogo ista skupina, ki se je danes pojavlja v medijih. Posnetek je pravkar zaokrožil na facebooku,« smo prejeli sporočilo.

Ali gre za isto skupino, ne vemo, je pa iz posnetka razvidno, da so se vrstnika lotili na podoben način. Sprva so se zvrstili en za drugim (med njimi tudi dekle) in vrstnika udarjali, predvsem s »focnami«, nato pa so od njega zahtevali, da se opraviči. »Zaslužiš si to. Opraviči se in glej v oke, ko se opravičuješ,« so mu zabrusili po udarcih.

Pod komentarji vsi močno obsojajo nasilje, a hkrati vemo, da številni pogosto pogledajo stran, ko pride do nasilja, nekateri celo pri lastnih otrocih.

Policisti obravnavajo dva primera: sum storitve kaznivega dejanja nasilništva in neupravičeno snemanje

Policisti so bili s posnetkom seznanjeni v nedeljo in so že začeli zbirati obvestila in vse zakonsko predpisane ukrepe. Danes so sporočili, da so bili ptujski policisti po dosedanjem preverjanju seznanjeni z obstojem dveh posnetkov nasilnih ravnanj mladih, objavljenih na družbenih omrežjih.

V obeh primerih intenzivno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v enem primeru tudi neupravičenega slikovnega snemanja.

Mariborski policisti pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije o dogodku, da se obrnejo na policijo.

»Policisti obravnavamo vsak prijavljen ali zaznan primer in skladu z danimi pooblastili preiskujejo dogodek, ugotavljamo povzročitelje, nudimo pomoč žrtvi in govorimo s pričami dogodka,« pravijo na policiji.

Glede na starost povzročitelja obveščajo pristojno državno tožilstvo v obliki kazenske ovadbe (če je starejši od 14 let) ali v obliki poročila o protipravnem dejanju. V primeru prekrška policija polnoletnemu kršitelju izda plačilni nalog. Če je kršitelj star med 14 in 18 let, pa policija pošlje obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Pomembna vloga staršev«

Pomembna je tudi vloga staršev, pravijo na policiji. »Takoj, ko prepoznajo nenavadno obnašanje otroka, se morajo z njim pogovoriti. Lažje to storijo starši, ki ves čas komunicirajo z otrokom, se z njim pogovarjajo, jim otrok zaupa in tako jim bo zaupal tudi neprijetno izkušnjo.«

Pri tem poudarjajo, da se je potrebno z otroki tako v šolskem kot domačem okolju ves čas pogovarjati, pridobiti njihovo zaupanje, da bodo znali in zmogli poiskati pomoč v primerih nasilja, obenem pa s tem otroke naučimo tudi odgovornega ravnanja.