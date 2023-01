Prosila sta ga za drobiž, potem pa sta mu storila to ...

Policisti so uspešno preiskali kaznivo dejanje velike tatvine, ki se je zgodila na železniški postaji na območju Ormoža. Dva osumljenca sta 46-letnega slovenskega državljana prosila, če jima posodi nekaj gotovine, da si bosta lahko uredila prevoz domov. Ko je oškodovanec odprl svojo denarnico, pa je eden od osumljencev iz nje odtujil vso gotovino.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, sta oba osumljena s kraja pobegnila. V nedeljo pa so policisti državljana Hrvaške izsledili in jima na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost ter odredili pridržanje. Zoper oba osumljena bo podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo na Ptuju.