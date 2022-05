Prometnim policistom razbil šest avtov, odrejena hospitalizacija (FOTO)

Za policiste s Policijske uprave Koper je pestra noč, saj so se ukvarjali z domačinom, ki ima očitno vsaj po lastnem mnenju neporavnane račune z njimi. Pred Postajo prometne policije Koper se je namreč lotil več službenih vozil policistov in jih poškodoval. Očitno pa ima določene težave, saj je končal v bolnišnici.

Kričal in razbijal

»Ob 1.03 se je sprožil alarm tehničnega varovanja na Postaji prometne policije Koper in na kraj dogodka je bila takoj napotena prometna policijska patrulja. Zatem pa smo prejeli še obvestilo občana, da nekdo nad Moretini, okoli policijske postaje, kriči in razbija,« je začetek dogajanja opisala Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

Znesel se je nad šestimi avtomobili. FOTOGRAFIJE: PU Koper

Policisti so moškega, ki je preskočil ograjo in prišel na varovano območje, menda obvladali v nekaj minutah. A je kljub temu do takrat že vzel leseno klop in z njo poškodoval šest službenih vozilih ter steklo na objektu. »Policisti so prijeli 35-letnega domačina. Prišel je tudi zdravnik, ki ga je pregledal, zatem pa zanj odredil hospitalizacijo. Policisti so zdravniškemu osebju dajali asistenco,« je še pojasnila Anita Leskovec.

Policisti so včeraj še ocenjevali škodo in s kriminalisti opravili natančen ogled kraja dejanja.

Direktor PU Koper je podal predlog za pregon storilca zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, za kar je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.