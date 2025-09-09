Prometni kaos v Ljubljani: padci, trčenja in alkohol za volanom
S Policijske uprave Ljubljana poročajo o vrsti prometnih nesreč, ki so se včeraj zgodile na območju prestolnice in okolice. V večini primerov so bili udeleženi kolesarji in vozniki e-skirojev, večinoma z lažjimi poškodbami.
Padci z e-skirojem in kolesom
Na Prvomajski ulici Rdečega križa v Ljubljani je okoli 19. ure voznik e-skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Prepeljali so ga v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.
Okoli 19.30 se je v Litiji poškodoval kolesar, ki je prav tako zaradi prehitre vožnje padel in utrpel lažje poškodbe.
Na Celovški cesti v Ljubljani se je zgodilo več nesreč:
- ob 17. uri je voznica osebnega vozila odvzela prednost kolesarju na kolesarski stezi; kolesar se je lažje poškodoval,
- ob 17.30 je voznik osebnega vozila pri zavijanju levo spregledal kolesarja, ki je pripeljal nasproti; tudi ta kolesar se je lažje poškodoval.
V Podpeči pa je kolesar okoli 18. ure trčil v zadnji del priklopnika traktorja, ker ni ohranil varnostne razdalje, in se pri tem lažje poškodoval.
Nesreči z e-skirojem in pešcem
Na Tavčarjevi ulici v Ljubljani je ob 13. uri voznica osebnega vozila pri zavijanju desno odvzela prednost voznici e-skiroja, ki se je pri padcu lažje poškodovala.
Pol ure kasneje je na Cesti v Pečale v Ljubljani voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno zbil pešca. Ta je bil lažje poškodovan, pri vozniku pa je alkotest pokazal kar 0,62 mg/l alkohola.
V vseh primerih policisti vodijo prekrškovne postopke, udeležence v prometu pa opozarjajo na pomen previdne vožnje, prilagojene hitrosti in spoštovanja cestnoprometnih predpisov, zlasti v prometno obremenjenih mestnih središčih.
