PU LJUBLJANA

Prometna sredi Ljubljane: udeleženi trije vozniki osebnih vozil in voznik tovornega vozila

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
Fotografija: FOTO: Yevhen Roshchyn Getty Images/istockphoto
FOTO: Yevhen Roshchyn Getty Images/istockphoto

S. U.
14.09.2025 ob 10:04
S. U.
14.09.2025 ob 10:04

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1604 klicev, 459 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 123 nanašalo na  kriminaliteto, 143 na javni red in mir, ter 167 na prometno varnost. S področja prometne varnosti so obravnavali 36 prometnih nesreč z materialno škodo in 15 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 9 vozil.

V petek, nekaj pred 18.30, se je na Aškerčevi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi 3 vozniki osebnih vozil in voznik tovornega vozila. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika tovornega vozila. Dva voznika osebnih vozil sta bila v nesreči lahko telesno poškodovana. Policisti vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Ljubljana.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

